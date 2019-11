Več deset tisoč ljudi na paradi japonskega cesarskega para

Tokio, 10. novembra - Ob slavju več deset tisoč ljudi so danes v japonski prestolnici Tokio pripravili parado ob ustoličenju novega japonske cesarja. Cesar Naruhito in njegova soproga, cesarica Masako sta se v luksuzni limuzini podala na 4,6 kilometrov dolgo pot do cesarske rezidence v mestnem predelu Akasaka, poročajo tuje tiskovne agencije.