V prometni nesreči umrl voznik osebnega avtomobila

Šmartno pri Litiji, 10. novembra - Na cesti Vintarjevec-Ravni Osredek v občini Šmartno pri Litiji je danes nekaj minut po polnoči voznik osebnega avtomobila zapeljal z vozišča. Vozilo je obstalo naslonjeno na drevo. Gasilci so ob prihodu voznika našli v globeli. Reševalci so poškodovanega voznika oživljali, a je ta umrl, so sporočili iz državnega centra za obveščanje.