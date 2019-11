Kongres SD potrdil programski paket za zeleno, socialno in razvojno prihodnost Slovenije

pišeta Tadeja Vrtovec in Sanja Gornjec

Velenje, 9. novembra - Delegati stranke SD so na kongresu v Velenju potrdili programska izhodišča za prihodnost, s katerimi stranka začenja proces programske prenove v levo in zeleno. Prvak SD Dejan Židan je v svojem govoru izrazil željo nadaljnjega vodenja SD, premierja Marjana Šarca pa so pozvali k sklicu koalicijskega vrha.