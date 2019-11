Kongres SD potrdil programski paket za zeleno, socialno in razvojno prihodnost Slovenije

Velenje, 9. novembra - Okoli 300 delegatov SD je na današnjem kongresu v Velenju soglasno potrdilo programska izhodišča za prihodnost, s katerimi stranka začenja proces programske prenove v levo in zeleno, ki temelji na treh paketih: socialnem, zelenem in razvojnem. Sprejeli so še statutarne spremembe za poglabljanje demokratičnih procesov in razvijanje strankine mreže.