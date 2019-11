Koprski policisti iščejo agresivnega roparja

Koper, 9. novembra - Koprski policisti iščejo neznanega mlajšega moškega, ki je danes ob 12.30 na Šmarski cesti v Kopru napadel starejšega moškega in ga oropal. S prizorišča je pobegnil, napadenega moškega, ki je iz bližnje trgovine poklical policijo, pa so poškodovanega odpeljali v izolsko bolnišnico.

Storilec je do 62-letnega moškega iz okolice Kopra pristopil iznenada in ga fizično napadel. Najprej ga je večkrat udaril, nato pa zbil na tla in ga brcal. Od njega je zahteval denar, ko pa mu je dal denar, ki ga je imel pri sebi, je pregledal še njegov avto v bližini, nato pa pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Napadeni moški se je zatekel na parkirišče bližnje trgovine Lidl, od koder je poklical policijo, ta pa ga je odpeljala v izolsko bolnišnico.

V pogovoru so policisti izvedeli, da je ropar mlajši moški, visok od 180 do 190 centimetrov, oblečen pa naj bi bil v sivo trenerko s kapuco. Policisti vse, ki bi dogodek opazili, prosijo za informacije; pokličejo naj številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.