Poštni delavci začenjajo stavko

Ljubljana, 11. novembra - Poštni delavci so opolnoči začeli stavko. Sindikat poštnih delavcev in vodstvo Pošte Slovenije namreč nista dosegla dogovora glede zahteve sindikata za zvišanje plač. Vodstvo pošte zagotavlja, da uporabniki poštnih storitev stavke večinoma ne bodo občutili. Stavka bo trajala do preklica.