Konferenca: Demenca spremeni življenje bolniku in njegovim najbližjim

Nova Gorica, 9. novembra - Na 11. letni konferenci o demenci, ki že drugi dan poteka v Novi Gorici, so poleg predavanj pripravili tudi več delavnic in predstavitev. Demenca spremeni življenje tako bolnikom kot njihovim bližnjim, zato so se dotaknili partnerskega odnosa človeka z demenco, posamezniku prilagojenemu zdravljenju, varovanju lastnine bolnika in drugih tem.