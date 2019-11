Sporno zemljišče v Ayodhyi sodišče prisodilo hindujcem, muslimanom nadomestno

New Delhi, 9. novembra - Indijsko vrhovno sodišče je danes presodilo, da zemljišče v mestu Ayodhya na severu Indije, ki je že več let jabolko spora med hindujci in muslimani, pripada hindujcem, ki želijo tam postaviti tempelj. Morajo pa lokalne oblasti priskrbeti muslimanom drugo zemljišče, na katerem bodo lahko postavili mošejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.