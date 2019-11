Nekdanja francoska manekenka režiserja Polanskega obtožila posilstva

Pariz, 9. novembra - Nekdanja francoska manekenka in igralka Valentine Monnier je režiserja Romana Polanskega obtožila posilstva. Kot je dejala v petkovem pogovoru za časnik Le Parisien, se je to zgodilo leta 1975, ko je bila stara 18 let, v njegovi vili v švicarskem smučarskem središču Gstaad.