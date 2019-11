Nov uspešen borzni teden na Wall Streetu

New York, 9. novembra - Delniški indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov uspešen teden z novimi rekordnimi vrednostmi, na kar je najbolj vplivalo umirjanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, vsaj sodeč po izjavah obeh strani, ki pa so se v petek malce zapletle. Američani so namreč zavrnili kitajske trditve, da bodo nove carine ob koncu vojne odpravljene.