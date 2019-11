POP TV: Inšpekcija ugotovila številne kršitve v pekarnah

Ljubljana, 8. novembra - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru nad 110 slovenskimi pekarnami od začetka leta do konca septembra zaznala nepravilnosti v 32 obratih. Pri enem od kršiteljev so inšpektorji odkrili vdor ščurkov, zaradi hujših kršitev pa so bili primorani zapreti en obrat, je danes poročal POP TV.