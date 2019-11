Bloomberg napovedal možnost kandidature za demokratsko nominacijo na volitvah v ZDA

New York, 8. novembra - Nekdanji newyorški župan, milijarder in filantrop Michael Bloomberg resno razmišlja o tem, da bi se potegoval za demokratsko nominacijo na predsedniških volitvah, ki bodo v ZDA novembra prihodnje leto. Boji se namreč, da nihče od sedanjih demokratskih kandidatov, ki se potegujejo za nominacijo, ne more premagati predsednika Donalda Trumpa.