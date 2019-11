Poslovne zaloge v ZDA septembra navzdol

Washington, 8. novembra - Poslovne zaloge v ZDA so septembra v primerjavi z avgustom nazadovale za 0,4 odstotka na 676,7 milijarde dolarjev, kar je 0,1 odstotka več kot so znašale uvodne ocene. Od lanskega septembra pa so poslovne zaloge, ki gredo v izračun ameriške gospodarske rasti, narasle za 4,8 odstotka, je danes objavilo ameriško ministrstvo za trgovino.