Merklova in Pompeo izpostavila tesne vezi med državama

Berlin, 8. novembra - Kljub napetostim sta danes nemška kanclerka Angela Merkel in ameriški državni sekretar Mike Pompeo v Berlinu izpostavila "tesno prijateljstvo" med državama. Nemška kanclerka je ZDA obljubila nadaljnjo podporo in aktivno vlogo pri soočenju z mednarodnimi krizami v Afganistanu, Siriji, Libiji in Ukrajini.