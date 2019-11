Finančni ministri EU dosegli dogovor o nekaterih davčnih ukrepih

Bruselj, 8. novembra - Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o nekaterih zakonodajnih ukrepih z davčnega področja. Med drugim so soglašali s prenovo direktive o splošnem režimu za trošarino in svežnjem za izmenjavo informacij o plačilnih transakcijah. Slovenija potrditev ukrepov pozdravlja, so sporočili s finančnega ministrstva.