Tonin: Pred Knovs bomo povabili tudi Šarca, Črnčeca in Kozmelja

Ljubljana, 8. novembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes razpravljala o razrešitvi zapleta pri nadzoru nad kadrovanjem na Sovi. Kot pojasnjuje predsednik Matej Tonin, bodo na podlagi zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb pred Knovs povabili tudi premierja Marjana Šarca in direktorja Sove Rajka Kozmelja.