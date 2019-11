Ženske sredi minulega stoletja brez informacij o spolnosti

Ljubljana, 10. novembra - Ženske, rojene pred 2. svetovno vojno in med njo, o spolnosti skoraj niso imele informacij. Večina jih je bila nepripravljena na prvo menstruacijo. Do rojstva otrok skoraj niso uporabljale kontracepcije in so pred prvim spolnim odnosom precej premislile, kdo bo oče njihovega otroka in ali se bodo nanj lahko zanesle, ugotavljajo v sociologiji.