Hrvaško novinarsko društvo šokirano zaradi sodb novinarjem in medijem

Zagreb, 8. novembra - Na Hrvaškem so v preteklih dneh izrekli več sodb novinarjem in medijem, kar je šokiralo Hrvaško novinarsko društvo (HND). Oglasili so se, potem ko je bil novinar Ivan Žada nepravnomočno pogojno obsojen na štiri mesece zapora, ker je nepooblaščeno posnel in potem objavil telefonski pogovor s poslancem HDZ Josipom Đakićem.