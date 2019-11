Žametna revolucija pred 30 leti na Češkoslovaškem odnesla komunistični režim

pripravila Maja Lazar Jančič

Praga, 15. novembra - Žametna revolucija, ki ji je bila pred tremi desetletji priča tedanja Češkoslovaška, je prinesla padec komunističnega režima, ki je bil na oblasti 41 let, in ponovno uvedbo demokracije. Posledice so bile daljnosežne. Sledila je ločitev Češkoslovaške na dve novi državi, Češko in Slovaško, ki sta nato postali članici EU in Nata.