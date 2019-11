V Nemčiji danes osrednje slovesnosti ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu

Berlin, 9. novembra - V nemški prestolnici Berlin in drugih mestih po državi bodo danes pripravili številne slovesnosti ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu. Osrednja slovesnost bo zvečer v Berlinu pred Brandenburškimi vrati. Berlinski zid, ki je 28 let delil mesto med takratno Zvezno republiko Nemčijo in Nemško demokratično republiko, je padel 9. novembra 1989.