Nekdanja uprava Petrola se ograjuje od dodatnih pojasnil nadzornikov

Ljubljana, 8. novembra - Trije nekdanji člani uprave Petrola, ki so zaradi nesoglasij z nadzornim svetom pred dnevi sporazumno predčasno končali mandat, so se ogradili od naknadnih pojasnil o dogajanju, ki jih je nadzorni svet objavil danes. Zatrdili so, da gre za enostranska pojasnila, zato upajo, da bodo lahko svoja stališča pojasnili na izredni skupščini.