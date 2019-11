Na ministrstvu za notranje zadeve sprejem za Tima Gajserja, Alenko Artnik in druge

Ljubljana, 8. novembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta danes v Ljubljani sprejela trenerje in vrhunske športnike, zaposlene v policiji, ki tekmujejo v poletnih športnih panogah. Sprejema sta se med drugimi udeležila najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser in potapljačica na vdih Alenka Artnik.