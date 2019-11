Ljubljanska borza: SBI TOP ob četrt odstotka vrednosti

Ljubljana, 8. novembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem indeksa najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP. Ta je v primerjavi s četrtkom izgubil 0,25 odstotka vrednosti, navzdol so ga potegnile delnice Krke, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so sklenili za 515.720 evrov prometa.