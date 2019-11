Na blejskem predsedniškem forumu o izzivih umetne inteligence in nevroznanosti

Bled, 8. novembra - Letošnji predsedniški forum, ki ga je danes na Bledu pripravila IEDC - Poslovna šola Bled, se je osredotočil na področje umetne inteligence in vprašanja, kako naj se voditelji pripravijo na spremembe, ki prihajajo. Kot so izpostavili udeleženci, umetno inteligenco potrebujemo, odzvati pa se je treba z modrostjo in etiko.