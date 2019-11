Nekdanja katalonska ministra do belgijske odločitve o izročitvi Španiji na prostosti

Bruselj, 8. novembra - Belgijske oblasti so v četrtek odločile, da lahko nekdanja ministra v katalonski vladi Lluis Puig in Toni Comin na odločitev o njuni izročitvi Španiji počakata na prostosti. Špansko sodišče je priporna naloga zanju in nekdanjo ministrico Claro Ponsati znova izdalo v torek.