Radijski simfoniki na turneji po Južni Ameriki

Lima, 8. novembra - Simfonični orkester RTV Slovenija je na koncertni turneji po Južni Ameriki. Odprl jo je v sredo s koncertom v Limi, trajala pa bo do 15. novembra, so sporočili iz nacionalne medijske hiše. Pod vodstvom dirigenta Raoula Grüneisa in s svetovno znanim violončelistom Mišo Majskim bo orkester nastopil na petih koncertih v Peruju, Argentini in Braziliji.