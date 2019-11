AMZS: Na trgu še vedno avtosedeži s toliko pomanjkljivostmi, da lahko ogrozijo varnost otrok

Ljubljana, 9. novembra - Test AMZS in partnerskih organizacij je pokazal, da je večina testiranih otroških avtomobilskih sedežev ustreznih, še vedno pa so v prodaji taki, ki so na testu dobili oceno slabo. Pomanjkljivosti so tolikšne, da lahko ogrozijo varnost otrok, opozarjajo na AMZS. Pri dodatkih in pripomočkih pa ugotavljajo, da gre večinoma za prazne obljube.