Nagrada za življenjsko delo Brede Lipovšek prevajalki Suzani Čižman Prosenc

Ljubljana, 8. novembra - Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je v Slovenski kinoteki razglasilo prejemnike letošnjih nagrad. Nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo je prejela Suzana Čižman Prosenc, žanrske nagrade za izjemne dosežke na področju podnaslovnega prevajanja pa so dobili Andreja Kurent, Ana Grmek, Igor Divjak, Vesna Žagar in Ana Bohte.