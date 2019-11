Ministrstvo bo poslancem ponovno predstavilo argumente za ukinitev dodatka za delovno aktivnost

Ljubljana, 8. novembra - Ministrstvo za delo bo poslancem po vetu DS ponovno predstavilo argumente za sprejem novele, s katero ukinjajo dodatek za delovno aktivnost. Uspeh predloga, za katerega je to pot potrebnih najmanj 46 glasov, je odvisen zlasti od poslancev NSi in SDS, ki so bili pri prvem glasovanju večinsko vzdržani, pri ponovnem pa utegnejo prispevati glasove.