Na Hrvaškem prvič z več kot 20 milijoni turistov v letu dni

Zagreb, 8. novembra - Hrvaški turistični delavci so glede na najnovejše podatke prvič v zgodovini v letu dni gostili več kot 20 milijonov turistov, so danes sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Kot so dodali, so hkrati prvič v letu dni presegli tudi 107 milijonov nočitev. Med najštevilnejšimi gosti so tudi Slovenci, ki sledijo Nemcem in domačinom.