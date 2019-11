Občina Domžale s smelimi načrti spodbujanja podjetništva

Domžale, 8. novembra - V Domžalah se danes končuje festival podjetništva, posvečen generaciji v tretjem življenjskem obdobju. Gre za prvi tovrstni festival v občini, ki se je kot prva v Sloveniji odločila aktivno pristopiti k spodbujanju starejših, da so tudi še po upokojitvi aktivni v podjetništvu. Načrti pa so še širši, so sporočili z domžalske obrtne zbornice.