Vodstvo velenjske občine o načrtovanih spremembah v Gorenju še s predstavniki zaposlenih

Velenje, 8. novembra - Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci se je v četrtek na temo sprememb v Gorenju in načrtov za prihodnost srečal še s predstavniki delavcev. Predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba je stanje v podjetju označil kot kritično in daleč od pričakovanega. Poudaril je, da so zaposleni zelo zaskrbljeni in prestrašeni.