Pompeo v Berlinu pozval k obrambi svobode pred Kitajsko in Rusijo

Berlin, 8. novembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v govoru na predvečer 30. obletnice padca berlinskega zidu Nemčijo in druge zahodne države pozval k skupnemu boju za svobodo. Zahodne, svobodne države imajo po njegovih besedah odgovornost, da odvrnejo grožnje avtoritarnih sistemov, kot so Kitajska, Rusija in Iran, je poudaril v Berlinu.