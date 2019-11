Na veterinarski fakulteti opozarjajo na porast nevarnih okužb z leptospirami pri psih

Ljubljana, 8. novembra - Na veterinarski fakulteti v zadnjem času beležijo porast psov, pri katerih so ugotavljali prisotnost protiteles proti nevarnim leptospiram. Te povzročajo nalezljive bolezni in se z živali prenašajo na ljudi. Ker se bo to predvidoma nadaljevalo, s fakultete opozarjajo na pravočasno diagnostiko, ki je ključna za obvladovanje bolezni in zdravje ljudi.