V Dobličah pri Črnomlju odprtje igrišča znanja in medgeneracijskega druženja

Črnomelj, 9. novembra - Nasproti gasilskega doma v Dobličah pri Črnomlju bodo danes uradno odprli igrišče znanja in druženja. Črnomaljski razvojno informacijski center je z omenjeno nekaj manj kot 110.000 evrov vredno naložbo Dobličanom zagotovil urejene površine za skupne namene in vaške potrebe. S tem projektom želi hkrati ohraniti in izboljšati podeželsko življenje.