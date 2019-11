Slovenija tudi septembra izvozila in uvozila več blaga

Ljubljana, 8. novembra - V Sloveniji se je tudi septembra nadaljeval trend krepitve blagovne menjave s tujino. Izvozila je za 2,96 milijarde evrov in uvozila za 2,93 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni predstavlja 15,2-odstotno in 13,6-odstotno rast. V prvih devetih mesecih se je izvoz na letni ravni povečal za 9,6 in uvoz za 11,8 odstotka.