V Turčiji prokurdskega župana aretirali zaradi domnevnega terorizma

Ankara, 8. novembra - Turške oblasti so danes aretirale župana, ki je član glavne prokurdske opozicijske stranke v Turčiji. Župana mesta Ipekyolu na jugovzhodu države Azima Yacana so aretirali, ker ga sumijo teroristične propagande in članstva v teroristični organizaciji, danes poroča turška tiskovna agencija Anadolu.