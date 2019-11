Manjša podjetja kibernetski varnosti pogosto posvečajo premalo pozornosti

Ljubljana, 8. novembra - Čeprav tudi velika podjetja niso imuna na kibernetske grožnje, pa med manjšimi podjetji najpogosteje prihaja do kibernetskih napadov, ki bi jih bilo razmeroma enostavno preprečiti, so poudarili na konferenci o kibernetski varnosti za mikro, mala in srednja podjetja. Strinjali so se, da lahko podjetja z ustreznimi ukrepi tveganja bistveno zmanjšajo.