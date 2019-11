Centralna tehniška knjižnica praznuje 70-letnico delovanja

Ljubljana, 8. novembra - S slavnostno sejo so danes v prostorih Univerze v Ljubljani obeležili 70-obletnico delovanja univerzitetne Centralne tehniške knjižnice (CTK). Knjižnica že od začetka podpira razvoj znanosti in stroke na področjih tehnike in naravoslovja, odprta pa je tudi za nove izzive. So pa na seji opomnili, da se CTK še vedno spopada s prostorsko problematiko.