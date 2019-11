Newyorške borze končale z rekordi

New York, 7. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili na zeleni veji. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta pri tem dan končala na rekordni višini, kar je predvsem posledica izjav Pekinga, da sta Kitajska in ZDA pripravljeni postopoma umakniti carine, ki sta jih v preteklem letu in pol uvajali ena za drugo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.