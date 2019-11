Celje, 7. novembra - Policisti prosijo za informacije o pogrešanem 22-letnem Žigi Ramšaku iz Prebolda. Nazadnje so ga danes okoli 14.30 videli na območju Vojnika. Oblečen je v temno modre kavbojke in črno jopico ter obut v pisane crocs natikače, so sporočili s policijske uprave Celje.