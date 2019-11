Italijanski senatorki, žrtvi holokavsta, dodelili policijsko zaščito

Rim, 7. novembra - Italijanski dosmrtni senatorki in borki proti rasizmu, ki je preživela holokavst, 89-letni Liliani Segre so dodelili policijsko zaščito, potem ko je prek družbenih omrežij dobila na stotine groženj in žalitev, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji.