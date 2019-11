Beograd, 7. novembra - Košarkarji Real Madrida so v tekmi 7. kroga evrolige prišli do četrte zmage. Tokrat so na gostovanju s 75:60 premagali Crveno Zvezdo. Američan s slovenskim potnim listom v dresu španskega moštva Anthony Randolph ni bil pri metu in je dosegel zgolj dve točki.