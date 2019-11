Novo krožišče v Žireh prva faza žirovske obvoznice

Žiri, 7. novembra - Žiri so dobile novo krožišče, ki predstavlja prvo fazo izgradnje obvoznice proti Logatcu in poslovni coni. Kot je na današnjem slovesnem odprtju krožišča poudaril žirovski župan Janez Žakelj, bosta krožišče in obvoznica prinesla večjo varnost in pretočnost, hkrati pa tudi boljšo povezanost.