James Dean posthumno v vietnamski vojni drami

Los Angeles, 8. novembra - Hollywoodska ikona James Dean, ki je leta 1955 umrl v avtomobilski nesreči, star komaj 24 let, se po več kot šestih desetletjih posthumno vrača na filmska platna. Zvezdnika filmov Upornik brez razloga in Vzhodno od raja bodo za film Finding Jack na podlagi arhivskih posnetkov in fotografij obudili s pomočjo računalniške animacije.