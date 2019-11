Evropske borze navzgor; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 7. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, novica, da so ZDA in Kitajska storile prve korake k odpravi medsebojnih carin, je vlagatelje navdala z optimizmom. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.