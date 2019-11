Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 7. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se danes uvodoma obarvali v zeleno. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij dobro razpoloženi zaradi izjav Pekinga, da sta Kitajska in ZDA pripravljeni postopoma umakniti carine, ki sta jih v preteklem letu in pol uvajali ena za drugo, če bodo trgovinski pogajalci dosegli prvo fazo trgovinskega dogovora.