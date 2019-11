Komisija za nadzor javnih financ o Petrolu za zaprtimi vrati

Ljubljana, 7. novembra - Člani komisije DZ za nadzor javnih financ na nujni seji razpravljajo o upravljanju z državnimi podjetji in političnem kadrovanju, pri čemer so se osredotočili na nedavni odhod uprave Petrola. Sejo so zaprli za javnost, da bi jim lahko nekdanja prva nadzornica Petrola Nada Drobne Popović pojasnila želene podrobnosti o razlogih za zamenjavo uprave.