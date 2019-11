Notranji ministri Salzburškega foruma s kolegi iz regije o migracijah

Dunaj, 7. novembra - Na Dunaju se je danes končalo srečanje notranjih ministrov držav Salzburškega foruma, ki se ga je udeležil tudi notranji minister Boštjan Poklukar. Ministri so se sestali s kolegi iz držav Zahodnega Balkana in Moldavije. Posebno pozornost so namenili migracijam in boju proti tihotapljenju ljudi.