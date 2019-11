Predbrexitovski London: Navzven normalnost, pod gladino negotovost

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana/London, 9. novembra - London v dneh pred predčasnimi volitvami in vnovič preloženim brexitom daje videz normalnega vrveža največjega evropskega velemesta, a pod gladino vlada precejšnja negotovost glede tega, kar bo politično dogajanje prineslo. To ima negativne posledice, a vseeno prevladuje ocena, da bo mesto ostalo finančno in gospodarsko središče Evrope.